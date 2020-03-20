【飯碗不保】新冠肺炎：Zara母公司下月西班牙裁員2.5萬

新冠肺炎疫情在歐洲肆虐，經濟陷入停頓，令企業叫苦連天。Zara母公司Inditex表示，若西班牙的緊急狀態延續至4月中，將考慮暫時裁減當地最多2.5萬名員工。

Inditex本周宣布臨時關閉西班牙的店舖，但會繼續向員工支出正常薪金至4月15日。其後暫時被裁減的員工，公司會給予失業救濟金與正常薪金之間的差額。

Inditex本月較早前表示，因應疫情，全球一半店舖暫時關閉，而3月上半旬，公司銷售額以本地貨幣計急跌24%。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626