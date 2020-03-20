【飯碗不保】新冠肺炎：Zara母公司下月西班牙裁員2.5萬
2020年03月20日 17:13
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(Getty Images圖片)
新冠肺炎疫情在歐洲肆虐，經濟陷入停頓，令企業叫苦連天。Zara母公司Inditex表示，若西班牙的緊急狀態延續至4月中，將考慮暫時裁減當地最多2.5萬名員工。
Inditex本周宣布臨時關閉西班牙的店舖，但會繼續向員工支出正常薪金至4月15日。其後暫時被裁減的員工，公司會給予失業救濟金與正常薪金之間的差額。
Inditex本月較早前表示，因應疫情，全球一半店舖暫時關閉，而3月上半旬，公司銷售額以本地貨幣計急跌24%。
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