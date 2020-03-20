啟德第2A區4號商業地下周五招標

地政總署公布，啟德第2A區4號地盤商業地將於下周五(27日)招標，截標日期為5月8日。該地盤佔地約213,002方呎，指定作非工業(不包括私人住宅、倉庫及加油站)用途，最高可建樓面面積約最低及最高的樓面面積分別為64,679平方米及1,160,348方呎，當中包括由買方興建的兩所安老院舍暨長者日間護理單位、一所家長/親屬資源中心、和一所留宿幼兒中心的政府樓面面積。

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