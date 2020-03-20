【石油大戰】普京：不會向沙特施壓「低頭」

外國傳媒報道，俄羅斯和沙特阿拉伯開打「石油大戰」，有消息人士指出，俄羅斯總統普京不會屈服來自沙特的壓力。這意味着他預告這場價格戰會持續下去，油價很可能將推低至每桶20美元以下。

日前俄羅斯財政部長Anton Siluanov坦言，受到油價重挫影響，料今年俄羅斯赤字達3萬億盧布，即逾3,000億港元。

先前俄羅斯財政部在聲明提到，可以承受油價在每桶25至30美元左右，估計可以支撐6至10年。

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