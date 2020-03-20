利豐：新冠肺炎是史上最具破壞性事件

他續指，難估計接下來數星期疫情走勢，主因自本周開始，全球大型的經濟體系包括美國均受影響，開始重演一次中國剛經歷的事件，未能評估破壞程度或影響。他並指出各地政府應該參考中國的做法，並採取果斷措施，相信疫情將可以很快消退。

周五(20日)公布全年業績的利豐同日公布獲提出私有化方案。馮裕鈞表示，受限於收購守則第3.5條，拒絕進一步評論有關私有化的提議。

事實上，去年中公司曾表示有意將物流業務分拆上市，惟其後因為市況及地緣政治的不明朗因素，決定擱置，並向淡馬錫出售附屬利豐物流(LF Logistics)21.7%股權。

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