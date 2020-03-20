新股暗盤：諾誠健華升14%　每手帳賺1270元

於耀才證券暗盤交易中心，諾誠健華開升4.46%，報9.35元，盤中高見10.5元，升17.31%，最終收升13.97%，一手1,000股帳賺1,250元。

諾誠健華為尚未有盈利或收入生物科技企業，主要業務是研發及生產生物藥物。是次招股吸引逾13.27萬人認購，公開發售超額認購297.75倍，國際配售獲非常大幅超額認購。一手中籤率25%，有5.49萬名「一手黨」，申購40手穩中1手。

大戶方面，共3,389名大戶認購，其中98張為「頂頭槌飛」，各認購12,517手，每張涉資約1.13億元，最終每張獲派114手，分派率僅0.91%。

以每張頂頭槌飛為例，假設孖展息率為2.23厘，借九成孖展，不計手續費，涉及借款1.01億元，凍資期為4日，期間利息約2.48萬元。換言之，若計及借貸成本，該大戶在耀才暗盤帳賺約11.76萬元。

該公司是次引入12名基礎投資者，總計認購公司上市後股份10%。持股前3位的基投分別為央企基金中國結構調整基金，持股2.13%，維梧資本(Vivo Funds)持股1.52%，Matthews Asia Funds持股1.4%。配售方面，外資券商UBS AG亦獲分配495萬股，相當於上市後股權0.4%。

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