天津銀行去年多賺8.8% 末期息18分
2020年03月20日 18:34
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天津銀行(01578)公布，截至2019年12月31日止全年度業績，期內收入170億元人民幣(下同)，按年增加40%，錄得股東應佔溢利45億元，按年增加8.8%；每股盈利0.75元，擬派末期息每股0.18元。
截至2019年底，不良貸款57.65億元，較2018年底增加10.34億元，不良貸款率1.96%，較2018年底上升0.32個百分點，主要由於個別公司客戶和個人客戶還款能力減弱。
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