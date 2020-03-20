全球經貿戰持續！特朗普：沒有理由撤中國關稅

外國傳媒報道，在疫情肆虐之際，幾乎每天都有美國企業團體，呼籲白宮暫停對中國進口貨物加徵關稅。不過，美國總統特朗普強硬回應：「沒有理由！」

由160多個企業團體組成的美國自由貿易組織周三(18日)上午致函，敦促特朗普考慮擱置中國進口關稅，因這些關稅是美國人支付，並補充擱置對中國貨物及全球進口鋼鋁關稅，將提振美國經濟逾750億美元，即GDP大約0.4%。

不過，特朗普說：「沒有理由！中國正支付我們數以十億美元計的關稅，無法想像美國人作此要求。或者中國會要求擱置，我們拭目以待。」

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