招商銀行去年多賺15% 末期息1.2元人幣

截至2019年底，該行不良貸款總額522.75億元，較2018年底減少13.3億元；不良貸款率1.16%，較2018年底下降0.2個百分點；不良貸款撥備覆蓋率426.78%，較2018年底提高68.6個百分點；貸款撥備率4.97%，較2018年底提高0.09個百分點。

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