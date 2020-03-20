招商銀行去年多賺15% 末期息1.2元人幣
2020年03月20日 18:52
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(Getty Images圖片)
招商銀行(03968)公布，截至2019年12月31日止全年度業績，期內收入2,697億元人民幣(下同)，按年增加8.59%，錄得股東應佔溢利928億元，按年增加15.28%；每股盈利3.62元，擬派末期息每股1.2元。
截至2019年底，該行不良貸款總額522.75億元，較2018年底減少13.3億元；不良貸款率1.16%，較2018年底下降0.2個百分點；不良貸款撥備覆蓋率426.78%，較2018年底提高68.6個百分點；貸款撥備率4.97%，較2018年底提高0.09個百分點。
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