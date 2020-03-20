金價重上1500美元　瑞銀建議「現在就買」

環球金融市場周五(20日)大反彈，紐約期金重上每安士1,500美元，高見1,513美元，升2.2%，瑞銀預計，金價將在未來3到6個月升值，現在是買金時刻。

外國傳媒報道，投資者在3月風險資產損失慘重下，出售黃金以籌集現金，造成金價在周三(18日)跌至每安士1,477.9美元，為去年12月以來最低。不過，瑞銀指出，若投資者希望目前入市，「我就會買金」，料未來3至6個月升值。

投資管理公司Sprott行政總裁Peter Grosskopf亦指出，黃金在危機時期提供了保障，也是能在需要流動性時變現的資產。

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