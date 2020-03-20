樓價UPDATES：經濟前景不樂觀　業主繼續蝕讓求沽

經濟前景不樂觀，旺角有業主願以蝕讓價出售物業。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●堅尼地城寶雅山高層A室單位，實用面積715呎，為三房套房連士多房間隔，原業主叫價約1,930萬元，議價後減至約1,860萬元意頭價成交，呎價約26,014元。

●淺水灣道37號1座中層B室，實用面積約1,254方呎，四房套連工作間及工人套間隔，望全海景。單位於去年12月開始放租，業主原開價70,000元，經議價後減價2,000元或約2.9%，終以68,000元獲承租，呎租約54元。

●灣仔嘉薈軒低層9室，實用面積424方呎，1房間隔，望樓景。業主叫租25,500元，放盤近4個月，最終以20,000元將單位租出，呎租47元，成交租金創嘉薈軒1房近一年的新低。

●北角寶城閣高層單位，物業一梯一伙，實用面積318方呎，開放式房間隔，望市景。業主半年前放盤，叫價620萬元，最終願大幅減1成或62萬元以558萬元將單位易手，呎價17,547元。

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九龍區

●旺角麥花臣匯1A座高層B室，實用面積約432方呎，採一房設計，外望享城市樓景。單位原叫價800萬元，經議價後減32萬或約4%，最後以768萬元沽出，呎價約17,778元。據悉，原業主約於2015年7月，以約829.2萬元購入上述單位。持貨約5年，現轉手帳面蝕讓61.2萬元或約7%離場。

●深水埗南昌邨昌遜樓中高層3室，1房間隔，向東南望公園景，實用面積約145方呎，業主以約8,500元放租2個月後吸引區內客洽詢，雙方議價後減價500元，以8,000元租出，實用呎租約55.2元。

●長沙灣昇悅居2座極高層A室，2房間隔，向南望蔚藍海景，實用面積約515方呎，業主以約2.1萬元放租約1個月即吸引區內客洽詢，雙方議價後減價2,000元，以1.9萬元租出，呎租約36.9元，減幅約10%。

●長沙灣宇晴軒2座低層B室，實用面積441方呎，屬2房間隔，內籠企理，吸引用家承接，輕微議減5萬元，成交價765萬元，呎價約17,347元。

●新蒲崗譽港灣7座中低層E室，實用面積約533方呎，兩房間隔，望內園景。單位放盤約一個月，業主原開價980萬元，經議價後減價50萬元或約5.1%，終以930萬元以交吉形式成功沽出，呎價約17,448元。

●荔枝角美孚新邨1期百老匯街3號低層C室交投，實用面積603方呎，兩房間隔，附設裝修，望街景，單位最初開價888萬元，議價後獲上車客以860萬元承接，呎價14,262元。

●旺角SKYPARK頂層單位，實用面積約404方呎，採一房戶間隔，外望可享開揚景觀。單位近日以800萬元沽出，呎價約19,802元。

●紅磡黃埔花園2期9座低層E室，實用面積389方呎，細兩房間隔，屬屋苑上車首選，放盤去年11月開價780萬元，見疫情全球擴散，本月初調低叫價至730萬元，至月中再度調低至690萬元即獲洽購，最終累減92萬元，獲同區租客以688萬元承接，成功租轉買，呎價17,686元。

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新界區

●天水圍居屋天盛苑B座高層5室，實用面積530方呎，兩房兩廳，減價5萬以居二市場價415萬元沽，呎價7,830元。

●屯門居屋兆安苑A座低層4室，實用面積563方呎，兩房兩廳，以自由市場價478萬元沽，呎價為8,490元

●馬鞍山居屋錦泰苑錦瑩閣H座中層05室，實用面積526方呎，2房2廳間隔，座向西北望園景。原開價570萬元，放盤3個月，減價15萬元，減幅2.6%，最終以居二市場價555萬元沽出，呎價10,551元。

●馬鞍山雅濤居2座中層F室，實用面積482方呎，2房2廳間隔。單位原叫價750萬元，減價32萬元，減幅約4.3%，最終以718萬元易手，呎價14,896元。

●將軍澳新都城二期11座低層F室，實用面積363方呎，2房1廳間隔，座向西南望園景，原業主於上月放盤，原叫價670萬元，減價28萬元，減幅4.2%，獲區內首置買家以642萬元承接，呎價17,686元。

●沙田偉華中心1座高層C室，實用面積308方呎，2房間隔，以543萬元易手，呎價約17,630元。

●大埔中心21座低層E室，實用面積325方呎，2房間隔，獲用家斥470萬元入市，呎價14,462元。

●大埔嵐山3座低層E室，實用面積751方呎，3房2廳連儲物室間隔，座向西北，望山景，原開價750萬元，放盤約半個月，「象徵式」減價6萬元，成功以744萬元易手，呎價9,907元。

●將軍澳日出康城2C期領凱10座右翼中層A室，實用面積672方呎，屬3房1套設計，間隔企理，吸引換樓客入市，成交價870萬元，呎價12,946元。

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