貿戰遇上疫情！全球供應鏈將大規模重組

外國傳媒報道，新加坡國立大學商學院學者Alex Capri表示，疫情凸顯了2003年「沙士」時期到2019年間，在中國建立的大量價值鏈正發生快速變化。

他指出，雖然外企在過去大量投資中國製造，但隨着中美大打貿易戰，各公司已開始將其供應鏈分散到中國以外，或將供應鏈轉移回本國，此現象在製藥和科技領域尤其明顯，而疫情爆發更加快了外企將供應鏈分散出中國的速度，其稱供應鏈將大規模重組。

不過，即使供應鏈改組，中國仍是銷售和建立供應鏈的重要市場，出於企業迫切需要實行供應鏈多元化，局面可能會是「中國+1，中國+2或+3」的採購戰略。

他預期，未來供應鏈變化將不會恢復到過去幾十年的狀況，並稱「我們現在處於完全不同的新時代，過去所知道的全球化已結束」。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626