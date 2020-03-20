東亞中國業績虧損　李國寶三父子花紅勁縮

至於其公子、聯席行政總裁李民橋和李民斌的酌情花紅亦分別按年大跌36.7%和57.1%，拖累酬金總額分別下跌6.7%和18.7%。

事實上，東亞上月公布的2019年業績，純利按年勁跌五成，至32.6億元，連續兩年倒退，更是2009年度之後的新低，旗下東亞中國再次錄得淨虧損。

東亞去年內地業務蝕35.5億元，為2016年度後再錄虧損。東亞解釋，受早年批出的非一線城市商業房地產貸款拖累，四筆內地早年批出的貸款，於去年上半年出現信貸級別下調，導致產生重大的一次性除稅後減值損失，令盈利表現受累。集團全年派息按年大削61%，至每股0.46元。

由於東亞內地業務錄得的減值損失大幅增加，該集團金融資產之減值損失按年激增逾5倍，至72.53億元。值得留意，扣除減值損失後之經營溢利為25.4億元，按年仍大減63.28%。

更甚的是，東亞銀行近期更屢遭大行唱淡，美資券商高盛早前表示，東亞去年收入減少、信貸成本增加，每股盈利僅0.67元，按年減少13%，低於該行預期逾兩成，更指東亞淨息差表現疲弱，去年下半年的淨息差為1.79%，較預期低7點子。高盛預期東亞今年信貸成本上升等因素，將東亞今年每股盈利預測下調17%。

花旗早前則認為，東亞內地業務在「去風險」情況下繼續會拖累營運收入，以及有明顯貸款減值風險，淨利息收入未符合該行預期，故對東亞的盈利能力保持謹慎看法，重申「沽售」評級，目標價14.6元。

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