新盤UPDATES：豪宅特色戶逆市受捧
2020年03月20日 20:16
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資金繼續流入豪宅新盤市場，各區樓盤特色戶屢錄高價承接，個別發展商乘勢部署新一輪推售貨尾計劃，而全新盤的認購反應亦保持不俗。
●銀湖‧天峰再沽特色戶 全盤沽清
信和置業(00083)旗下馬鞍山銀湖‧天峰，剛以4,198萬元售出1座57樓A室，屬複式連泳池特色戶，實用面積1,981方呎，平台及天台面積分別1,202與77方呎，單位可享海景，呎價21,191元，項目近期連環售出8伙特色戶，吸金逾2.68億元，整個樓盤全數單位已沽清。據悉，同系旺角奧柏‧御峯亦部署短期內重推尚餘特色戶。
●柏蔚山複式逾1.16億沽 呎價逾5.1萬破頂
豪宅新盤特色戶售價不斷出創新高。新世界發展(00017)旗下北角柏蔚山剛再以招標形式沽出頂層複式戶，單位為3座33樓及35樓D室，實用面積2,282方呎，成交價逾1.16億港元，呎價5.12萬元，創項目歷來新高紀錄。
項目由開售至今，累售590伙，佔可售單位逾96%，套現逾147億元。
同系樓盤近日屢錄大額成交，自2月份起，柏蔚山以大額連沽5伙四房或複式戶。清水灣傲瀧則沽出13伙複式或三複式戶，連同元朗瑧頤，集團3盤合共套現約17億元。
●啟德1號(II)低座特色大戶6360萬元獲承接
中國海外(00688)旗下啟德1號(II)，售出低座第15座1及2樓複式單位，實用面積2,414方呎，成交價6,360萬元，呎價26,346元。
●OCEAN MARINI次輪銷售共錄近2300張入票登記
會德豐地產的將軍澳日出康城OCEAN MARINI周六(3月21日)將推出102伙進行次輪銷售，發展商周五中午截止接受認購，共錄近2,300張入票登記，超額認購逾21倍。
●馬鞍山泓碧逾1567萬元單位交易告吹
碧桂園(02007)等合作發展的馬鞍山泓碧第3座6樓C單位，實用面積876方呎，原本於3月11日以1,567.4萬元售出，呎價17,893元，惟剛已列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。
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