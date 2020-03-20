新盤UPDATES：豪宅特色戶逆市受捧

資金繼續流入豪宅新盤市場，各區樓盤特色戶屢錄高價承接，個別發展商乘勢部署新一輪推售貨尾計劃，而全新盤的認購反應亦保持不俗。

●銀湖‧天峰再沽特色戶 全盤沽清

●柏蔚山複式逾1.16億沽 呎價逾5.1萬破頂

項目由開售至今，累售590伙，佔可售單位逾96%，套現逾147億元。

同系樓盤近日屢錄大額成交，自2月份起，柏蔚山以大額連沽5伙四房或複式戶。清水灣傲瀧則沽出13伙複式或三複式戶，連同元朗瑧頤，集團3盤合共套現約17億元。

●啟德1號(II)低座特色大戶6360萬元獲承接

●OCEAN MARINI次輪銷售共錄近2300張入票登記

會德豐地產的將軍澳日出康城OCEAN MARINI周六(3月21日)將推出102伙進行次輪銷售，發展商周五中午截止接受認購，共錄近2,300張入票登記，超額認購逾21倍。

●馬鞍山泓碧逾1567萬元單位交易告吹

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