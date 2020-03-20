【餐飲寒冬】譽宴集團料去年虧損最少6500萬
2020年03月20日 20:20
東網電視更多新聞短片
譽宴集團(01483)發盈利警告，預期截至2019年12月31日止全年度虧損介乎6,500萬至7,500萬港元，2018年同期則虧損約2,730萬元，主因是中式酒樓業務收益由2018年度3.74億元減至約2.32億元，原因是多種不確定因素，包括自2019年6月起遊客大幅減少及中美貿易戰局勢日趨緊張，導致業務環境更具挑戰性，以及自2019年6月以來的香港社會動盪，導致消費意欲疲弱。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！