鄭若驊夫旗下安樂工程擬賣資產 理由是股東資金需求
2020年03月20日 20:20
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潘樂陶
律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安樂工程(01977)稱，已知會南京佳力圖(603912.SH)，其擬出售於南京佳力圖A股最多3%或650.85萬股，其中1%以競價、2%以大宗交易進行。透過競價方式出售的期限為自目前起計，上海證券交易所15個交易日後的3個月內。透過大宗交易方式出售的期限為自目前起計，上海證券交易所3個交易日後的3個月內。
公告指出，出售理由是股東本身的資金需求。
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