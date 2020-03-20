國微控股發盈喜
2020年03月20日 20:42
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國微控股(02239)發盈喜，預期截至2019年12月31日止的年度溢利不少於1,000萬美元，較前一年的130萬美元顯著增加，溢利增加主要由於期內完成出售思爾芯(上海)信息科技有限公司股權，帶來不少於2,000萬美元的一次性收益。
然而，該公司指出，整體溢利增長被一些因素部分抵銷，包括所持有的一些投資項目減值約500萬美元、電子設計自動化業務的研發開支增加，以及於在出售思爾芯集團之前營運成本增加。
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