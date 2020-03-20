銀行公會：歡迎「百分百擔保特惠貸款」獲通過

香港銀行公會表示，歡迎立法會通過由按證保險公司擔保的「百分百擔保特惠貸款」，銀行業界將一如以往支持「中小企融資擔保計劃」下的信貸擔保產品，為中小企提供適切援助，解決燃眉之急。

滙豐香港工商金融主管趙民忠亦指，該行支持「百分百擔保特惠貸款」計劃，正與香港按證保險公司緊密合作，以安排計劃的推出。

滙豐發言人表示，今年2月推出的紓困措施，涵蓋多個行業和不同規模的企業，為其即時紓緩合共超過300億元的短期資金壓力，而且客戶反應正面，至今近八成已表示會利用自動延長進口貿易貸款還款期30日的措施，亦有逾六成的士及公共小巴貸款，已申請「還息不還本」安排。

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