新冠肺炎：非常時刻！英國央行取消銀行壓測

外國傳媒報道，英倫銀行(即英國央行)取消今年度對各大銀行的壓力測試，並指目前在專注於支持對受疫情衝擊客戶放款的情況下，難以準時實施全球資本新規範。

事實上，在英倫銀行取消壓力測試前，歐盟已取消原訂對主要貸款機構進行的體質檢查，包括巴克萊銀行和滙豐控股等。

負責監督銀行的英倫銀行審慎監理總署也稱，全球性巴塞爾銀行監管委員會的新資本規範，原訂在未來幾年逐步實施，現在可能要延後。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626