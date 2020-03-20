【石油大戰】市場仍悲觀　料未來數月油價續瀉

外國傳媒報道，儘管油價大幅反彈，但交易員仍認為，最糟糕的狀況未到。其中，高盛、花旗也預測，未來幾個月油價會延續跌勢。

接受彭博訪問的20位交易員中，有18人認為，布蘭特期油將跌破每桶20美元，紐約期油則比布蘭特特油低3到5美元，油價低迷可能延續數周、甚至到今年底。

花旗預測，布蘭特期油第2季平均價格為每桶17美元以下，若是最悲觀預測，平均價將為每桶5美元，部分地區因缺乏儲存空間和物流飽和，導致現貨油價跌至「負值」，即油商要「貼錢」賣油予消費者。

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