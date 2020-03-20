夜市UPDATES：美股倒跌　港股夜期低水二百

各地央行和政府紛紛出招刺激經濟下，美股周五(20日)開市早段曾進一步上揚，道指最多升237點，至20,434點，惟之後迅速倒跌，目前則報20,126點，僅升39點；納指升139點，至7,290點；標指升24點，至2,433點。今日是美股「四期結算」，即指數及個股的期貨與期權，市場波動或加劇。

港股夜期跟隨偏軟，報22,609點，跌448點，低水196點。

科技股做好，蘋果公司(Apple Inc.)股價漲1.45%至248.33美元；亞馬遜股價漲2.86%至1,934.66美元；Facebook(Fb)股價漲2.96%至157.66美元。此前一日，券商Canaccord Genuity分析員沃克利將Apple目標價由345美元下調至300美元，指出疫情對全球智能手機市場的供求影響最少會持續到第3季，預期該公司短期業務表現持續疲弱。

奢侈品集團LVMH去年11月同意收購美國珠寶品牌Tiffany，後者股價現已跌至低於收購作價，有指LVMH打算在公開市場吸納Tiffany股份。Tiffany股價早段升1.09%至127.37美元。

商品方面，「石油大戰」持續！有消息人士指出，俄羅斯總統普京不會屈服來自沙特的壓力。這意味着他預告這場價格戰會持續下去，油價很可能將推低至每桶20美元以下。消息拖累油價倒插，布蘭特期油報每桶27.92美元，跌1.9%，紐約期油報每桶24.62美元，挫5%。

紐期期金報每安士1,493美元，升0.9%。

現年逾70歲、曾是最準股災預言家、被稱為「列根經濟學之父」的美國前總統列根政府預算總監David Stockman再次警告，疫情大流行正曝露出市場投機買賣風險及基本因素不穩定，目前的財政及貨幣政策仍無法令人滿意，疫情最終將釀成一場金融危機。

他說：「華爾街玩完了，疫情最終將是金融危機，人們總是妄想央行會一直提供支持，以為經濟能持續擴張，直到永遠...完全是奢望。」

他預計，標指將暴跌至1,600點，即由2月歷史新高狂瀉五成。他又說：「我們將陷入衰退，且會持續頗長時間，疫情嚴重衝擊了供應鏈。」

財政措施方面，他認為美政府向民眾發放2,000美元(約1.56萬港元)救助金治標不治本，只是延後無可避免的衰退，聯儲局相關措施也無法奏效，反而要加息，才能減少股市的投機行為。

Stockman曾被外國傳媒譽為「最準股災預言家」，近年最經典是早在2015年5月22日中港股民仍陷「大時代」瘋狂時，警告環球股災近眼前，結果7至8月大冧；之後在2015年11月18日及12月16日再預言環球股災開始，結果2016年1至2月全球瘋狂拋售。不過，他2017年以來一直看淡股市，直至目前才「貼中」。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626