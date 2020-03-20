別人恐慌我貪婪時機到？超級富豪正逆勢撈底

外國傳媒報道，正當市場恐慌之際，部分超級富豪正逆勢撈底，涉資逾10億美元(約78億港元)。

根據監管文件顯示，今年以來，對沖基金大鱷、綽號「華爾街之狼」的艾肯(Carl Icahn)加注買入國際租車企業巨頭Hertz和消費品巨頭Newell Brands；「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡也增持達美航空(Delta)；包裝大廠Tetra Laval也斥3.17億美元，買入美國國際香精香料公司(IFF)。

雖然疫情肆虐，但無助企業高層、董事會成員，以及大股東積極增持自家股票，速度為2011年以來最快，例如著名基金經理阿克曼(Bill Ackman)近日樂觀地表示，一旦抑制疫情擴散，股市將迅速反彈，「這將是人生鮮見的便宜價。」

Starwood董事長Barry Sternlicht近日亦說：「我們正經歷為期僅90天的第三次世界大戰，而不是持續十年之久。」他之後就斥資200萬美元買入自家股票。

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