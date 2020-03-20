【全球攬炒】市場憂歐洲銀行業恐變08年海嘯翻版

外國傳媒報道，歐洲銀行業受疫情重創，恐會成為2008年金融海嘯翻版！

事實上，歐洲銀行業股價在今年初未有疫情前，已大幅低於2008年3月金融海嘯發生前逾50%，目前一瀉如注後，更低70%！

研究機構DuckerFrontier歐洲高級分析員Athanasia Kokkinogeni表示，歐洲銀行業仍然脆弱，很容易會因疫情而導致金融及債務危機。

根據歐洲銀行機構數據顯示，截至2019年6月，業界平均壞帳率約3%，雖然低於2015年的6%，但隨着疫情爆發，中小企經營艱難及關閉，將令業界壓力驟增。當地的大型銀行，包括德意志銀行及瑞信等已明言今年經營具挑戰。

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