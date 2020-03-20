美麗華酒店去年純利跌兩成 疫情勢打擊收租業務
2020年03月20日 22:27
東網電視更多新聞短片
美麗華酒店(00071)公布，截至去年12月底止，全年純利12.88億港元，按年下跌20.7%；扣除投資物業重估變動及其他非經常項目後基礎盈利下跌5.3%，跌至7.84億元。公司建議派末期股息每股34仙，全年股息則為每股58仙。
期內酒店及服務式公寓業務收入5.6億元，按年跌21.2%；EBITDA為1.74億元，按年跌約34.5%。收租業務去年收入為9.13億元，按年跌0.1%。餐飲業務方面，受社會動盪及經濟環境影響，旗下高級餐廳業務因顧客數量減少而有所放緩，年內收入2.44億元，按年跌23.6%。
公司指，去年上半年表現尚算平穩，惟下半年受社會動盪，訪港旅客人數急跌及持續性的商業停滯，令業務表現遜色，加上新冠肺炎疫情爆發，酒店及旅遊業在多國實施入境限制下受到沉重打擊，本地居民亦減少購物及聚餐。在整體經濟放緩的情況下，公司收租業務將無可避免地因應租金下行而受影響。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！