美麗華酒店去年純利跌兩成　疫情勢打擊收租業務

期內酒店及服務式公寓業務收入5.6億元，按年跌21.2%；EBITDA為1.74億元，按年跌約34.5%。收租業務去年收入為9.13億元，按年跌0.1%。餐飲業務方面，受社會動盪及經濟環境影響，旗下高級餐廳業務因顧客數量減少而有所放緩，年內收入2.44億元，按年跌23.6%。

公司指，去年上半年表現尚算平穩，惟下半年受社會動盪，訪港旅客人數急跌及持續性的商業停滯，令業務表現遜色，加上新冠肺炎疫情爆發，酒店及旅遊業在多國實施入境限制下受到沉重打擊，本地居民亦減少購物及聚餐。在整體經濟放緩的情況下，公司收租業務將無可避免地因應租金下行而受影響。

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