【全球攬炒】勁過08年及87年！股壇老手慨嘆似1929年

外國傳媒報道，資深分析員、倫敦投資諮詢公司Alvine Capital投資委員會主席Stephen Isaacs警告，目前金融市場正面對1929年「大蕭條」以來最糟糕局面，是前所未見。如果要比較，只有1929年的熊市與目前相近，估計美股代表標指仍要再下挫20%，至2,000點左右才能被視為「過度拋售」。

回看1929年10月29日，當時美股經歷不足3年的熊市，累瀉幅度達86%，直至1954年才再次破頂。

他稱，若在4月中至尾，歐洲的疫情能見頂回落，股市將出現報復式反彈。不過，無論如何，目前的狀況已超越了2008年及1987年。

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