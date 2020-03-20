合興集團發盈警 疫情累同店銷售負增長
2020年03月20日 22:39
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合興集團(00047)發盈警，預期截至2020年2月29日止兩個月的銷售，將較去年同期錄得大幅下降，期內並將錄得股東應佔虧損，有別於去年首兩個月錄得股東應佔溢利。
業績轉差主要由於今年年初新冠肺炎爆發持續對中國商業環境造成影響，繼而影響公司銷售表現。於2020年3月19日，該公司599間店舖中，有38間已暫時停業，佔公司店舖總數約6%，而整體同店銷售更出現負增長。
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