合興集團發盈警　疫情累同店銷售負增長

業績轉差主要由於今年年初新冠肺炎爆發持續對中國商業環境造成影響，繼而影響公司銷售表現。於2020年3月19日，該公司599間店舖中，有38間已暫時停業，佔公司店舖總數約6%，而整體同店銷售更出現負增長。

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