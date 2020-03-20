太陽城發盈警
2020年03月20日 22:46
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太陽城集團(01383)發盈警，預期截至2019年12月31日止全年度虧損約15.1億元人民幣(下同)，2018年同期則虧損約14.6億元，主因是確認於一間聯營公司之權益減值；投資物業公允值變動虧損；衍生金融工具公允值變動虧損；視作部分出售一間聯營公司股權之虧損；視作出售附屬公司之虧損；應佔一間合營公司虧損。
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