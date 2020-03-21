東方日報B1：石油大戰　平息無期

美國總統特朗普擬調停沙特阿拉伯與俄羅斯的「石油大戰」，刺激紐約期油周四破紀錄飆23.81%，布蘭特期油周五更曾重上每桶30美元。惟消息指，俄羅斯總統普京轟沙特的減產要求是「勒索」，不會屈服，供應過剩的情況短期內恐難扭轉，油價或瀉至20美元之下。

紐約期油周四飆逾兩成，周五漲10.59%，但之後曾倒跌6.54%至最低每桶23.57美元，布蘭特期油高見30.94美元後挫3.93%，至27.35美元。

沙特為首的石油輸出國組織(OPEC)2016年與俄羅斯等產油國組成減產聯盟OPEC+，成功穩定油價。不過，俄羅斯拒絕沙特以應對新冠肺炎疫情導致石油需求大減的減產建議，兩國上月底最終談判破裂，並隨即爆發價格戰及不斷增加供應，令國際油價一瀉如注，本周三曾瀉至2002年以來收市新低。

油價大冧對生產成本較高的美國頁岩油業的打擊尤其大。特朗普周四表示，會在「適當時間」介入上述兩國的價格戰和產量戰，希望尋找到「中間位」。他指出，油價下跌對俄國而言是災難性，因當地整個經濟以石油為基礎，亦對沙特十分糟糕。他又提到，油價下跌對消費者帶來益處，但會損害這個偉大行業。

據悉，華府要求沙特產量回到增產前水平，另一方面，美國威脅會企在沙特一方，並透過制裁方式，試圖向俄羅斯施壓。一如前朝奧巴馬政府，特朗普政府迄今的制裁行動，一直未有針對俄羅斯的石油出口，擔心會導致兩國外交關係惡化至冷戰時水平，美國亦未對俄羅斯大型油企Rosneft廣泛地制裁，因為恐怕會波及美國和盟友國家與該國石油公司的合作計劃。

與此同時，盛產石油的美國德州，當地監管機構官員撰文稱其他國家政府操縱石油市場，呼籲華府介入並研究限制本地產量，否則整個行業都會崩潰。

美國能源部長Dan Brouillette稱，特朗普政府正尋求國會批准斥30億美元，增購7,700萬桶戰略石油儲備，最初買入5、6月付運的3,000萬桶原油。財長姆紐欽更向特朗普建議，未來十年動用200億美元購石油。

正當石油市場氣氛略為好轉之際，外電報道，雖然俄羅斯沒想到會與沙特爆發前所未見的石油大戰，但深信俄國多年來為危機來臨所建立的大量儲備，能比沙持捱得更久，因此不會率先動搖而尋求休戰。消息人士又指，普京執掌俄羅斯20年，有足夠經驗渡過當前危機，他又以強人見稱，不會屈服於人，即使本身在戰鬥中也受重大損失。

高盛指出，即使華府成功推動沙特及俄羅斯減少供應，加上德州監管機制可能限制本地產油量，但仍不足以抵銷疫情爆發導致需求減少每日800萬桶的影響。不過，該行指這些行動會對油價帶來短期支持，並可能延續至下半年。

顧問機構FGE報告指，在基本預測下，全球今年石油需求將平均每日減少240萬桶，其中2至4月減少每日560萬桶，而最差情況下，即疫情在今年稍後再度爆發，石油需求減幅將介乎每日1,200萬至2,000萬桶。

2017年退休的石油交易名宿Andy Hall在訪問中表示，石油這種商品「經已玩完，並陷入長期下降軌道」，石油業也進入存亡境地，也是他抽身離開的原因。他又稱，即使油價很容易飆升一倍，惟不能持續，主要是現時石油供應充足，但需求增長放緩，目前危機是短期需求崩潰，加劇了長期的問題。

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