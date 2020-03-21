歐股收市回穩　法國CAC急漲逾5%

環球金融市場經歷近日暴跌後稍為喘定，歐洲股市收市向好。英國富時100指數收報5,190點，升39點或0.76%；法國CAC指數收報4,048點，升193點或5.01%；德國DAX指數收報8,928點，升318點或3.7%。

多隻早前急跌的股份反彈，法國地產投資信託Covivio和Klepierre分別升29.71%和27.85%。奧地利油股OMV全日上漲20.51%。

英國零售商W.H. Smith早前警告業績將受新冠肺炎疫情嚴重影響，股價周五亦反彈34.9%。不過，英國商業外判巨頭Capita全日下挫18.77%。

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