疫情恐累2470萬人失業　遠超海嘯

新冠肺炎對全球經濟衝擊甚猛，各國均落重藥應對，包括本周有超過30家央行宣布減息，還未計其他購買資產計劃及紓緩市場緊縮的措施，各國政府迄今亦承諾動用約1.9萬億美元刺激經濟。不過，聯合國旗下國際勞工組織(ILO)估計，在最差情況下，今次疫情仍將導致全球2,470萬人失業，遠超2008至2009年金融海嘯時約2,200萬人。

ILO指出，若各國能有效協調應對疫情，全球因而減少的職位數目或降至最低530萬個，在中度影響情況下，估計減少職位1,300萬個，當中高收入國家佔740萬。至於疫情對全球打工仔造成的收入損失，估計介乎8,600億至3.4萬億美元。

事實上，疫情對就業市場的影響已開始浮現！除了香港最近失業率升至3.7%的9年新高外，內地失業率亦攀至6.2%的有數據以來最高，專家估計這反映過去兩個月有逾500萬人失業。至於美國，周四出爐的上星期每周新申領失業救濟人數大增7萬人至28.1萬人，但高盛初步分析30個州的數字顯示，預期本周的申領人數會進一步爆升至破紀錄225萬人，拋離1982年颶風珊迪吹襲後高峰期的69.5萬人。所謂一葉知秋，這明顯反映環球失業大潮驟至。

美國銀行周四更率先宣布，不用等數據，美國經濟已正式步入衰退，估計第二季將勁縮12%，全年料收縮0.8%。該行又預期美國失業率將會翻倍，第二季每月多100萬人失業，總數累達350萬人。不過，該行料美國經濟活動於四月見底，之後緩速回復增長，到7月時經濟會略感覺到正常。

「鱷王」達利奧亦估計，疫情將對美國企業造成4萬億美元損失，相當於每年美國經濟產值逾21萬億美元的5分之1，全球企業損失料達12萬億美元，相信很多人會因此破產。他亦透露自己掌舵對沖基金公司Bridgewater在疫情期間錄得10%至20%投資損失。

他認為，華府刺激經濟方案的規模應介乎1.5萬億至2萬億美元，並提到雖然環球央行已不斷向經濟「泵水」，但由於利率水平已太低，寬鬆政策空間有限，情況與上世紀三十年代「大蕭條」不同，坦言現時快到把債務重組和貨幣化的時刻。

疫情對經濟的衝擊遍及全球，高盛估計澳洲今年經濟將收縮6%，勢是上世紀「大蕭條」以來最慘，反映「社交」消費活動插水式下跌，該行假設酒店、咖啡室及餐廳的消費銳減超過一半，很多非必要消費亦減少3分之1，而隨着經濟萎縮，澳洲失業率將由2月時5.1%飆升至8.5%。

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