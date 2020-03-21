美股跌幅加劇　道指現挫逾700點

美國股市周五(20日)先升後回軟，道指最新報19,383點，跌703點或3.5%，此前最多曾升444點；標指現報2,329點，跌79點或3.3%；納指最新報6,984點，跌166點或2.3%。

新冠肺炎疫情肆虐，美國和墨西哥宣布，周六(21日)凌晨0時開始「封邊境」，禁止旅遊目的的人跨境，但貿易商業往來不在此限，與美加之間的協議類似。另外，繼加州後，美國紐約州亦宣布「停轉」，要求居民如非必要需留家。

大型科技股個別發展，Netflix逆市升逾2%；蘋果公司、亞馬遜、Facebook齊挫約1%；Alphabet急跌近3%。

現年逾70歲、曾是最準股災預言家、被稱為「列根經濟學之父」的美國前總統列根政府預算總監David Stockman再次警告，疫情大流行正曝露出市場投機買賣風險及基本因素不穩定，目前的財政及貨幣政策仍無法令人滿意，疫情最終將釀成一場金融危機。

他說：「華爾街玩完了，疫情最終將是金融危機，人們總是妄想央行會一直提供支持，以為經濟能持續擴張，直到永遠...完全是奢望。」

他預計，標指將暴跌至1,600點，即由2月歷史新高狂瀉五成。他又說：「我們將陷入衰退，且會持續頗長時間，疫情嚴重衝擊了供應鏈。」

財政措施方面，他認為美政府向民眾發放2,000美元(約1.56萬港元)救助金治標不治本，只是延後無可避免的衰退，聯儲局相關措施也無法奏效，反而要加息，才能減少股市的投機行為。

Stockman曾被外國傳媒譽為「最準股災預言家」，近年最經典是早在2015年5月22日中港股民仍陷「大時代」瘋狂時，警告環球股災近眼前，結果7至8月大冧；之後在2015年11月18日及12月16日再預言環球股災開始，結果2016年1至2月全球瘋狂拋售。不過，他2017年以來一直看淡股市，直至目前才「貼中」。

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