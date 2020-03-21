紐約期油全日挫逾一成　「價格戰」恐將持續

新冠肺炎疫情擴大將打擊油市需求，加上沙特和俄羅斯兩大產油國繼續打「價格戰」，拖累國際油價周五(20日)急劇受壓。紐約期油收報每桶22.53美元，跌2.69美元或10.7%，全星期計累跌高達29%，創自1991年1月以來最大單周跌幅。

布蘭特期油收報每桶26.98美元，跌1.49美元或5.2%。

有消息人士指出，俄羅斯總統普京不會屈服來自沙特的壓力，這意味着他預告石油價格戰恐持續下去。另一方面，有報道指美國能源部一些官員希望沙特退出石油輸出國組織(OPEC)，且正在敦促特朗普政府與沙特建立石油聯盟。

OPEC秘書長Mohammad Barkindo周五與美國德州石油監管部門進行會面，尚未知道雙方會否討論減產協議。此前，有報道指，德州石油監管機構自1970年代以來首次考慮減產。

美國油服公司貝克休斯最新周報指，上周美國石油鑽井下降19台，至664台，意味未來油產可能下降。

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