CME旗下清算所被逼拍賣資產 恐面臨爆煲！
2020年03月21日 03:20
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近日環球金融市場動盪，可能為企業營運帶來巨大壓力，有傳芝加哥商業交易所(CME)旗下清算所面臨爆煲！
外媒引述消息指，CME直接持有的清算所、位於美國芝加哥的Ronin Capital由於無法符合資本要求，需採取緊急措施，被逼拍賣資產。
CME行政總裁Terry Duffy表示，拍賣過程已在周五早上完成，但該集團未有披露更多細節。Duffy指，根據其清算協議，Ronin Capital不容許有外部客戶，因此未有任何客戶受到影響。
一般而言，Ronin這類清算所主要負責處理所屬交易所進行的交易。據外媒消息，Ronin營運出現問題，主要由於其在追蹤「CBOE波動指數」的期貨持倉。
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