港股ADR收挫699點 騰訊下試350元關

美股大幅受挫，拖累港股ADR指數全日向下，按比例計算，收報22,106點，跌699點或3.16%。

大型藍籌全線偏軟，滙豐控股收報44.77元，較港收市跌2.3元；騰訊控股收報351元，較港收市跌8.6元。

內銀股疲弱，建設銀行收報5.9元，較港收市跌0.21元；工商銀行收報4.98元，較港收市跌0.16元。

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