美債息集體暴跌　美銀指控制孳息率曲線比聯儲局買債更有效

美債孳息率集體大跌。周五(20日)紐約尾盤，美國10年期基準國債孳息率暴跌29.5點子，以點數計創2009年以來最大單日跌幅，再度跌穿1厘心理關口，收報0.8454厘；本周累插11.49點子或11.97%。

30年期債息亦瀉36.8點子，以點數計創2008年以來最大單日跌幅，收報1.4169厘；本周累挫11.25點子或7.35%。

兩年期債息跌13.73點子，報0.3134厘；本周累跌17.68點子或36.07%。5年期債息插22.87點子，報0.4585厘；本周累跌25.82點子或36.03%。

美國銀行策略師Mark Cabana、Adarsh Sinha和Janice Xue發表報告指出，臨時控制美債孳息率曲線，在「快速穩定市場」方面可能比美國聯儲局每日購買資產來得更為有效，因為孳息率曲線控制措施可以在支持市場運作和幫助平抑不斷加劇的跨市場波動上，發揮重要作用。雖然聯儲局買債實施得非常迅速，但僅起到防止流動性不佳的美國國債市場惡化的作用，到目前為止，市場狀況還沒有得到實質改善。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626