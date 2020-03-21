【全球攬炒】分析料香港經濟首季恐收縮11.2%　慘過海嘯時

彭博經濟學家萬千撰文指出，鑑於全球經濟惡化，香港服務業的外部需求疲軟，以及經濟出現快速V形復甦的希望更加渺茫，下調對香港2020年經濟增長的預測，料第1季將創紀錄收縮11.2%，顯著弱於亞洲金融海嘯期間，香港遭受的8.3%的經濟收縮。在西方國家爆發新冠肺炎疫情之前，該機構預測香港經濟收縮8.5%。

預測香港第1季香港經濟將創紀錄收縮是基於香港依賴旅遊業的零售和酒店餐飲業將下降超過70%，貿易出現雙位數的下跌，以及金融業溫和放緩。近年來，服務業已佔香港經濟的90%以上。隨着病毒在更多國家迅速傳播，3月份為遏制病毒傳播的管控措施進一步加強。香港當局已提高對幾乎所有地區入境者的邊境管制，這使入境遊客人數減少到微不足道的程度，並進一步抑制外部需求。

雖然政府的刺激措施已開始發揮作用，提供部分紓緩，但仍無法推動經濟快速反彈。香港的企業一直面臨大於預期的挑戰。在基準情況下，萬千預期疫情在香港和中國受控，但嚴重影響歐洲及美國第2季的活動，意味為全球於第2季快速復甦的可能帶來不確定性，而需求疲弱、供應鍊斷裂及市場波動，都會給香港的增長帶來壓力。假設疫情持續爆發至第3季，情況可能會變得更糟，進一步拖累復甦。

萬千認為，新冠肺炎疫情已成為大流行病這一事實表明，上半年全球需求將會減弱，進一步拖累香港經濟。預期2020年香港經濟收縮1.5%，比去年創出的全球金融海嘯以來的最差水平收縮1.2%還要糟糕；下行風險仍然很大。全球經濟放緩在長期的病毒大流行中轉為衰退，或者市場蕭條演變為金融市場危機，可能使作為全球金融中心的香港遭受更沈重打擊。

根據最新的經濟活動數據，中國經濟受創傷程度比彭博預料的還要嚴重，現在預期中國第1季國內生產總值(GDP)將按年下降11%，全年僅增長1.4%。而中國佔香港服務業外部需求的40%以上。

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