【全球救市】史無前例！英國擬承擔受困企業員工最多8成薪酬

新冠肺炎疫情持續肆虐，或將英國拖入一個世紀以來最嚴重的經濟衰退，並導致大規模失業潮。為緩解疫情對經濟的打擊，英國宣布一項史無前例的刺激計劃，包括政府歷史上首次承擔公民的部分薪酬。

外電報道，英國財政大臣Rishi Sunak周五(20日)宣布10日內的第3套緊急經濟援助方案，並警告失業潮已開始出現，所有僱主都有資格參加該援助計劃。

根據計劃，工作崗位受到疫情威脅的就業者，將從政府獲得最多80%的薪酬，上限每月2,500英鎊，政府可能為此至少花費100億英鎊。企業還將獲得總值300億英鎊的稅項減免，政府將增值稅繳付暫停一個季度。房客和自僱就業者也將獲得一些幫助。

摩根大通經濟學家Allan Monks表示，有關措施史無前例，而且英國政府相當於做出了不惜一切代價的承諾。估計政府措施的總成本佔國內生產總值(GDP)的4%，帶來巨大的財政後果。

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