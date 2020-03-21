1周10大驚奇：全球股市見底未？異象話睇4個數...

2020年只過了兩個半月左右，日子好像過了很久，並一下子陷入「全球攬炒」狀態。回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年首季將是全球股市主要升幅所在，與其「畏高」，倒不如考慮跟趨勢而行。惟受疫情打擊，異象曾於1月25日警告調整來了，之後於2月初預告股市已踏入「最後歡樂時光」，結果當月底大冧，再反覆勸投資者切忌衝動！現時又如何呢？要睇實「金、油、銀、恐慌指數」。

【1、金融異象：要估底 必須留意油金走勢！】

進入2020年，全球金融市場劇烈震盪，究竟見底未？若根據金融市場異象，預示現時不但不是撈底時機，反而是一個前所未有的「危機訊號」，這就是：黃金/油價比例創歷史新高！(本文附圖一)

對投資者而言，這是極壞消息，因歷史上每次黃金與油價比例飆升，就是金融危機發生之時。更驚的是，現時比例創新高，意味今次災難是史無前例！

因此，要知幾時見底，必要留意金價及油價，只要金價跌、油價升；或其他情況令黃金/油價比例收窄，才是見底迹象。若以此推算，現時不要估底！

【2、金融異象：要估底 必須留意油VIX走勢！】

金融市場異象唔止「金油比」，還有油價及俗稱「恐慌指數」的VIX指數兩者相交！

(註：所謂VIX指數，背後是衍生工具的交易，可簡單理解為美股投資者短期情緒，數值愈高，反映愈恐慌；反之亦然。)

現時油價處於每桶20美元左右；VIX指數則一度狂飆至逾80水平的歷史新高。其實，兩者相交基本上是十分困難，尤其是油價以往多數處於每桶40或50美元之上，而VIX指數很少會高於40，長期平均值僅20。故此，只有油價處於極低水平，才能出現此情況，而剛巧此情況可預示股市見底，惟必要條件是兩者「不持續」相交，只是平水相逢。

回顧上次出現油價與VIX指數相交是2016年1月底，當時市場憂慮中國經濟放緩，而股市剛好亦離底不遠；再之前是2015年8月24日，當日美股暴挫，道指曾瀉千點，但當此訊號出現後，美股已見全年最低位；再對上一次出現此訊號是2009年3月11日，當年3月9日是美股最低迷的時刻，之後美股展開長達逾10年升市。

不過，若仔細地看，兩者不可以持續相交或VIX指數顯著高於油價。因此，除非油價顯著反彈，並升至接近VIX指數水平，否則難言見底。

【3、金融異象：要估底 還要留意金銀比！】

除了「金油比」及「油VIX比」，投資者亦須注意，有逾4,000年歷史的悠久指標遠超二次世界大戰及2008年金融海嘯！這就是金價與白銀價格差距繼續擴大，即「金銀價格比率」飆升，在周一(16日)金銀比達到123.4，之後高位徘徊，遠高於歷史平均值60水平，顯著高於2008年10月的84.52高峰，恐預示着金融市場遇到的麻煩極大，並可能出現「通縮」危機。(本文附圖二)

貴金屬公司Wheaton近期發表研究表示，金銀比走勢通常是通脹的指標。過去近150年歷史數據顯示，在通縮或反通脹(disinflation)時期，金銀比均呈現上漲，而在通脹期間，金銀比則多數向下。

另外，若加入反映一籃子貨幣兌美元的美匯指數表現來看，也可經由美元與金價的變化，更深入理解金銀比與通脹的關係。回顧2008年以來，美匯指數與金價的變化，通縮時期美元與黃金一同上漲，而通脹較高時，美元低迷但黃金上漲，在反通脹階段，則美元上揚而黃金下跌。當兩者都跌時，可暫時定義為反通縮(disdeflation)階段。

若更簡單地看，上次經歷反通脹時期是2008年大部分時間，當時金銀比從55.7飆至77.1；來到2009年則通脹上升，金銀比亦由77.1降至63.3。接下來在2011年底，金銀比又降到40.8，這時全球經濟正出現通脹回升的情況。自此之後，全球又一度籠罩通縮陰影，金銀比就一路上升，在2015年來到74.5。

BDSwiss投資研究主管Marshall Gittler亦表示，通常在通脹預期下降的時候，金銀比就會上揚。通脹預期下降意味着各國央行會減息，而低利率會推高金價，同時也意味着經濟預期下降，對工業需求佔比較大的白銀而言就不是個好消息。

花旗也表示，該比率上升與通脹有關係，雖然通脹預期下降對黃金是個利淡因素，但在這種情況下，黃金的表現依然會好過白銀。

如果上述比率可參考的話，目前全球正陷入「通縮」危機。

●金銀比是甚麼？

「金銀價格比率」是一項有逾4,000年的歷史指標，根據往績，這指標大幅上升非佳兆，很可能預示着重大金融危機近在眼前。

話說4,000年前，黃金和白銀被用作交易媒介。當時1單位的黃金可以購買8單位的白銀，也就是說，黃金/白銀的比率在8。在遠古時代，金銀比率基本保持在這水平附近，直至20世紀時比率平均為50。換句話說，目前逾120是大幅高於歷史平均值。

鑑於「黃金」通常被視為避險資產，歷次幾乎每次經濟出現重大衰退和恐慌時，金銀比率都會飆升，例如二次世界大戰一觸即發之際，金銀比觸及98；1991年1月海灣戰爭爆發之際，這比率更觸及100，是正常水平的兩倍；1987年股災、1990年代末期互聯網泡沫破裂、2008年金融危機、2016年初環球冧市，金銀比率都升至70以上！

【4、金融異象：油價何時見底？可能「負數」...】

既然上述「3大異象」之中，油價是主要因素，簡而言之，其走勢確實是風向標，見底與否對金融市場十分關鍵，現時問題就在於「石油大戰」何時結束！不過，專家比較看淡，瑞穗證券董事總經理Paul Sankey本周更警告，可能會瀉至「負數」。

他指出，石油市場每日能生產1億桶原油，但隨着疫情帶來的經濟影響，抑制市場對原油的需求，恐導致每日高達2千萬桶原油過剩，故「油價可能跌向負數」。

為何是「負」？他解釋，就市場實況而言，原油從地下抽取出來消耗或儲存，當庫存成本過高或空間不足時，公司可能會付錢請消費者購買原油。美國總統特朗普已下令能源部介入油市，以低價購買戰略石油儲備所需的原油，他表示，該儲備每天能增加200萬桶，代表要4個月才會填滿。

Energy Intelligence研究主管Abhi Rajendran亦預計，油價下跌趨勢不會在短期內結束，甚至會持續下探，主因是沙特阿拉伯和俄羅斯都有計劃增產，預計兩國若不會展開協商，未來幾周全球石油市場的供應量恐達每日超過1,000萬桶，讓油價跌見「1字頭」，或約每桶13至19美元之間。

IHS Markit副總裁兼石油市場主管Jim Burkhard亦稱，目前本世紀的6個月內最大石油供應量是3.6億桶，此數據在沙特和俄羅斯展開「石油大價」後，恐增加兩倍或更多。

S&P Global Platts分析主管Kang Wu表示，石油生產供過於求的趨勢將持續，若石油輸出國組織(OPEC)和俄羅斯及其他OPEC+國家，沒有達成減產協議，到了4月石油市場將「大氾濫」。

看來美國總統特朗普「何時」出面是關鍵。

【5、94歲政壇元老也坦言：大鑊過九七及08年】

既然各國紛爭不斷，天災人禍共冶一爐，連政壇元老也不看好！年屆94歲高齡、可謂經歷無數金融市場動盪的馬來西亞前總理馬哈蒂爾本周警告，疫情對全球經濟的衝擊將遠遠超過1997年亞洲金融危機。他曾領導馬來西亞從亞洲金融危機中復甦。

他的說法與歐央行行長拉加德上周警告，疫情對經濟的影響可能與2008年全球金融海嘯相似，以及新加坡總理李顯龍周末表示，情況可能會更糟一致。馬哈蒂爾表示，疫情對全球經濟的影響可能比過去的動盪時期更嚴重，「這比金融危機更糟糕。這真的是對全球經濟的可怕打擊」。

回看1997年爆發的亞洲金融危機，導致亞洲各地廣泛金融和政治動盪，隨着經濟收縮和貨幣貶值，數百萬人生活在貧窮線以下，亞洲地區多個政府下台，馬來西亞當時的表現則相對較好，經濟增長僅在一年內就出現反彈。

馬哈蒂爾亦是1998年馬來西亞資本管制制度的設計師，當時此制度曾遭廣泛質疑。然而，他目前認為，今次釘住匯率無濟於事，「投資者的信心非常低，不僅是對馬來西亞，對整個世界都如此，如果你投資而不能出售，你就不會投資」。

【6、馬來西亞「鎖國」 恐累亞太區陷史上最長衰退？】

提到馬哈蒂爾，馬來西亞「鎖國」至3月31日，禁止公民出國和遊客入境。然而，因新加坡企業聘用高達30萬名馬來西亞勞工，故「鎖國」政策預計將切斷新加坡每日勞動力供應，打擊企業及經濟。更重要的是，新加坡向來是「亞洲盛衰溫度計」，如今恐預示着今次衰退期絕不會短暫。

荷蘭國際集團表示，馬來西亞「鎖國」政策將對新加坡服務業和中小型企業帶來很大打擊，尤其是中小企十分依賴來自馬國的勞動力。澳新銀行則預計，在許多國家近期因疫情而「鎖國」下，新加坡恐無法避免出現經濟衰退。

事實上，疫情加上馬來西亞切斷勞動力，恐令新加坡經濟今年全年陷入衰退狀態，一旦如此，將是近20年以來首次。

往績顯示，不要輕看新加坡經濟響警，由於其外向型經濟的性質，令它較其他國家或地區更容易受外圍波動影響，故經濟及股市表現預示着整個亞洲區前景。過去兩次亞洲區陷入衰退，包括2001年科網爆破及2008年金融海嘯，新加坡是第一個或首批亞洲國家身陷險境。

回看2008年10月雷曼兄弟爆煲引發股災前，新加坡早在9月率先陷入衰退，之後馬來西亞、印度、泰國及菲律賓在隨後一至兩季跟隨；而印尼及南韓則出現一個季度負增長而一個季度正增長的梅花間竹局面；中國經濟增長則顯著放緩。因此，新加坡經濟一向被視為「亞洲盛衰溫度計」，如今恐預示着今次衰退期絕不會短暫。

【7、僅次二次大戰！美國部分職位恐永久消失】

輪到講講「全球一哥」美國！目前疫情恐衝擊美國就業，主因是目前美國有部分州在疫情下，已強迫餐館和酒吧關閉，美國白宮前經濟顧問哈賽特本周表示，美國旅遊業正在停止招聘新人，在此狀況下，美國3月的就業報告可能會出現工作職位劇減「100萬人」的龐大數字，此數據也可能是美國史上最大的負面就業數據之一。

他也透露，據自己和經濟學家Larry Lindsey的估算，在疫情影響下，美國第2季經濟可能萎縮5%，但若能迅速遏制疫情擴散，美國GDP則可能在第3季反彈，失業人數也有望迅速降低。不過，他警告，美國國會參眾兩院內鬥及新紓困方案不明朗，可能造成美國經濟惡化。

歷史顯示，美國史上出現龐大失業數據的時期包括2009年3月，當時就業人數暴跌80萬人，1945年9月失業人數就高達196萬人。

事實上，美國知名人力資源機構Challenger本周公布最新研究報告預測，美國餐飲業可能因疫情衝擊，導致740萬業界員工失業。這項研究分析了來自美國12個州和華盛頓特區的政府數據。

Challenger表示，研究預測許多餐飲業員工可能會轉行，如果沒有收入，這些員工中的許多人，很可能會在餐飲業關門期間尋找其他工作，可能使他們無法回到餐飲業，而一些餐飲業的工作可能在疫情危機結束後不復存在。

事實上，美國多州已關閉餐廳、酒吧，以防止疫情傳播。隨着疫情衝擊生活各方面，餐飲股也暴跌，羅素3000餐廳指數本月暴挫了28%。

【8、金融異象：美劈息至零 惟債息飆見「凶兆」】

可惜的是，面對全球經濟大蕭條風險驟升，雖然美國聯儲局開盡火力救市，但一向能預示利率去向的美國國債孳息率竟然不跌反升，即意味着整體融資成本增加，絕對是一個令人不安的訊號。

根據往績，在經濟不振的時期，與債券價格走勢相反的債券孳息率通常會下降。惟目前債息上升，可能會增加企業和個人各種貸款的借貸成本。須知道信貸和利率市場也是聯儲局刺激計劃的直接目標。

MUFG Union Bank首席財務經濟學家Chris Rupkey說：「當然，孳息率走勢與聯儲局的意願背馳，當局一直試圖將孳息率像聯邦基金一樣降低至零，但根本無效。」

美國財政部長姆紐欽表示，隨着聯儲局以貨幣政策對抗信貸緊縮，白宮正在推動一項總計達1.2萬億美元的大規模財政刺激計劃，以幫助經濟和個人。

不過，Rupkey指出，市場正反映出人們對這些計劃支出的擔憂，政府赤字已達1萬億美元。今年還有誰能為另外的1萬億美元融資？

全球各國政府都在增加支出，以抗擊新冠病毒的經濟影響，這意味着更多的債務和更高的利率。市場人士認為，聯儲局要做的事更多，可能需要新的計劃來應對國債市場的流動性不足。整體而言，當局正試圖修復信貸市場，並使它們正常運行，但光是基礎指標10年期美債就表現糟糕，尤其是周二(17日)的走勢。該債息一向備受關注，是因它影響着包括房屋按揭、信用卡在內的眾多貸款利率。

富國銀行利率策略主管Michael Schumacher說：「周二走勢是上世紀已故聯儲局前主席沃爾克時代以來，10年期債息波動最大的一天。它從0.72厘低位抽升至1.09厘，再以1.08厘收市，波動性絕無僅有，使美國股票與債券之間的相關出現扭曲。」10年期債息周三(18日)一度升至1.25厘，而低位不到1厘，收報1.2厘。

Schumacher表示，近日基本上沒有一個真正有效的「避風塘」，不能倚賴黃金，也不能靠國債。很明顯，全球央行正在做它們必須做的事情，關鍵就是財政刺激措施。

Rupkey則指出，投資者必須知道，美國第2季GDP可能負增長8%，回看1980年代初，當前總統卡特(Jimmy Carter)告訴美國人放棄信用卡時，GDP下降了8%。然後是2008年雷曼兄弟事件，當年第4季下降8.4%。他預計，美債息最終將回落，10年期債息合理價位約在0.75厘。

摩根士丹利投資管理公司固定收益投資組合經理人Jim Caron則估計，人們急着籌集現金，能賣甚麼就賣甚麼，「現金為王」令國債市場造成大幅波動。

【9、「美元荒」早前出現 引證民眾「玻璃心」】

事實上，在聯儲局突發減息至零之前，存款已起了微炒變化，足見「現金為王」是多數人的策略！外國傳媒引述3名美國銀行界消息人士透露，儘管整體而言，位於紐約的美國銀行分行ATM現鈔供給非常充足，但在上周四(12日)時，連續多人提出高達5萬美元(約39萬港元)的現金，導致該銀行ATM「百元美鈔」缺乏，而百元鈔票本是在上周三(11日)上午補足。

有摩根大通職員也透露，從上周三開始就不斷有顧客要提取大筆現金；美國最大規模的運鈔承包商Brink's也證實，從上周開始，一些銀行對現鈔的需求大幅增加，包括護送更多現鈔至分行，或是被要求更頻繁地補充ATM現鈔等。

不過，該報道也引述銀行界及聯儲局說法，強調目前美國現鈔依然供應充足，聯儲局負責現鈔供應的職員也強調，目前銀行對現鈔的需求在正常水平之內，連之前幾次颶風災害觸發的需求都比不上。

報道指，目前美國民眾對持有現金愈來愈在乎，因股市動盪帶來的恐懼已滲入民眾的心理。儘管過去10年以來，信用卡及數碼支付愈益發達，但對多數人，包括最富裕階層的人而言，看着成堆現鈔依舊讓人放心，尤其前景不明朗。

【10、更大炸彈：「美元荒」恐導致新興市場連環爆煲】

最後要分享的是，今次金融風暴可能會有2.0，其後果始於債務！反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數本周三(18日)觸及100整數關口，為2017年4月以來首次，之後愈升愈有，意味美元獨強，恐引發新興市場全面危機。

財經媒體彭博公布數據顯示，自1月20日疫情大爆發以來，全球主要新興市場國家貨幣匯價「無一例外」全部貶值，當中，墨西哥披索與俄羅斯盧布兌美元更大幅貶值近20%；國際金融協會(IIF)數據也顯示，過去45天以來，新興市場貨幣已流出300億美元(約2,340億港元)，創下歷史紀錄。

除了新興市場國家以外，即使如澳元或是挪威克朗等也大幅貶值，前者貶至2003年以來新低，後者今年以來已下挫逾16%。

報道指出，美元上漲代表全球政府及企業支付債務成本增加，也讓新興市場國家央行壓力沉重，因如果央行選擇減息，其貨幣會遭到進一步打擊，擾亂貨幣穩定。

道明證券表示，目前對美元的需求超越了聯儲局企圖打擊美匯指數的力度，這對新興市場國家而言無異雪上加霜，而且只要市場避險情緒持續的話，新興市場遭受的打擊就會持續。

●危機到來？

據外媒統計，在近45年以來，全球共發生了8次大型經濟危機，其中5次發生在美匯指數突破100的時段內。雖然餘下的3次，包括1973年石油危機、2008年金融海嘯、2010年歐債危機，美匯指數均在100以下，但這3次危機發生時，美元都在上漲。

那麼，為何美元獨強「大件事」？這主要由於美元在弱勢的時候，便宜的美元大量外流在各地進行投資，很多新興市場國家在低利率資金的誘惑下，借入了大量以「硬貨幣」(即貨幣流通量極高的貨幣，例如美元)計價的債務，當美元轉強，新興國家貨幣就相對貶值，全球資金就會回流到美國，對新興市場資產的投資力度也會下降。結果就是：新興國家經濟下行的同時，還要償還巨額的外債，繼而導致金融危機爆發。

有研究發現，美國GDP佔全球GDP的比例，與美匯指數之間存在驚人的「正關係」。每當美匯指數下跌，美元開始向全球擴張，全球經濟開始增長，美國的GDP相對全球GDP而言，佔比就縮小。反之，每當美匯指數上漲，美元開始回流美國，全球經濟開始萎縮，美國的GDP佔全球GDP比例也開始上升。

亦即是說，美元對外擴張意味着美國對外投資擴張，美元回流意味着美國對內投資擴張。而美元流向哪裏，哪裏就增長；離開哪裏，哪裏就開始蕭條。

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