【塞錢入你袋】屋企住咗廿年 使38萬元大翻新！
2020年03月21日 10:30
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單位住得耐變殘舊，設計師仍有妙計令其煥然一新！今集《塞錢入你袋》，帶大家參觀將軍澳海悅豪園，一個實用面積逾420方呎單位。戶主兩姐弟於90年代後期買入，一眨眼已住了廿年，內櫳漸見蒼黃、雜物亦堆積如山，所以希望將居所改頭換面，增添一份舒適溫暖的氣氛。即刻睇片，了解單位裝修前後有何不同！
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