全球經貿戰：中國購買美國玉米數量創近7年新高

美國出口商向中國出售的美國玉米數量創近7年以來最多，而中國也趁近期價格暴跌而購買小麥。美國農業部在其每日出口銷售報告系統中表示，中國訂購75.6萬噸美國玉米和34萬噸硬紅冬小麥，玉米銷售量創2013年7月12日以來對華最大單日紀錄。

外電引述消息報道，中國還購買兩船美國大豆。據悉，美國農業部公布向未知的目的地出售11萬噸大豆，隨後的交易可能轉向油籽最大的進口國，即中國。

本周初穀物和大豆市場價格暴跌，因新冠肺炎疫情在美國的傳播更加迅速，玉米期貨周五(20日)在芝加哥漲跌互見，而大豆上漲2.1%。

分析指出，中國的疫情正在趨穩，經濟活動加速發展，可能為該國開始履行中美貿易協議中今年購買逾300億美元美國農產品的承諾掃清道路。至於巴西港口出現的延誤，也使美國供應具有吸引力。

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