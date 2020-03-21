新盤專輯：OCEAN MARINI平台特色戶1300萬元沽

會德豐地產旗下將軍澳日出康城OCEAN MARINI周六(21日)推出102伙進行次輪銷售，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行A組錄得1組客戶斥約1,300萬港元購入平台特色戶。

他稱，該行B組客戶以自用，及購入兩房或以下細單位為主，欲買大單位客戶早前已被同系GRAND MARINI現貨吸納。

他補充，該行B組出席率約5成，受上周疫情全球蔓延及股市大幅波動影響，部分準買家選擇在家避疫，令周六出席率稍見減少。但於負利率下，物業市場除起保值作用外，在疫情下更起了保護作用，部分已移居海外客戶，皆於近日回流香港購入單位作保護防線。相信疫情過後，物業市場將更為活躍。現時3月份約錄600多宗一手，他預料全月可錄1,000宗一手。

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