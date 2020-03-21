減價實錄：海栢花園低層戶累減52萬元易手

中原地產分行區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山海栢花園3座低層H室易手，單位實用面積412方呎，兩房間隔，開價約730萬港元，及後減至708萬元，雙方議價後以678萬元易手，累減52萬元，實用平均呎價16,456元。

原業主於2012年以331萬元購入單位，持貨8年，是次沽出單位帳面獲利約347萬元離場，單位升值約1倍多。

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