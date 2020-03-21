OCEAN MARINI開售：展覽廳醫療級徹底消毒

會德豐地產旗下將軍澳日出康城OCEAN MARINI周六(21日)推出102伙進行次輪銷售，集團常務董事黃光耀表示，該盤反應十分熱烈，客戶多心儀項目臨近海邊及及完善生活配套。

為務求令每位客人在最安心的情況下揀樓，發展商周五(20日)晚為展覽廳進行徹底消毒。採用獲歐盟認證的瑞士醫療級消毒服務，以乾霧技術於30秒內殺滅冠狀病毒，以確保展覽廳長期保持於衞生程度高的狀態。

據了解，該技術在世界各地獲超過100個機構選用。釋放之乾霧對環境無害，並為可生物降解(Biodegradable)，變回水和氧氣。

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