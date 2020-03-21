OCEAN MARINI開售：代理指年輕客佔約7成

會德豐地產旗下將軍澳日出康城OCEAN MARINI周六(21日)推出102伙進行次輪銷售，美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該盤續以用家主導，雖然近日股市波動及疫情持續，惟料對用家影響未算太大，該行客戶約8成為用家，預期今批銷售仍具一定承接力。

他續稱，OCEAN MARINI承接首輪旺銷情況，次輪續吸引客戶捧場，由於項目提供細銀碼單位選擇，續吸引80、90後年輕客戶追捧，佔比約7成。如按地區劃分，仍以九龍區佔比例較多，佔約6成，港島及新界區各佔兩成。

他又預期，3月一手成交量可達逾1,000宗，倘若新界區全新盤月內登場，或可進一步推高至1,300宗水平，將按月顯著增加；至於二手方面，料可達約3,300宗，按月亦錄得升幅。

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