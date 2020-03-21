【全球攬炒】橋水警告疫情下美企收入或損失逾31萬億元

全球最大對沖基金公司橋水(Bridgewater)發表報告警告，如果美國政府不採取大規模的財政或貨幣刺激，新冠肺炎疫情下，美國企業收入可能損失高達4萬億美元(約31.2萬億港元)，將使美國經濟收縮6%以上。降幅會在第2季達到最大，預期經濟活動將比2019年底的水平下降10%以上。

橋水是近期受打擊最嚴重的對沖基金之一，「鱷王」達利奧(Ray Dalio)神話快將破滅！外國媒體早前報道，他旗下橋水的旗艦基金——主打宏觀經濟策略的Pure Alpha II今年虧損了20%，其中前兩個月虧損8%，3月以來繼續虧損13%。

根據橋水估計，美國企業的現金流缺口將達到2萬億美元，主要集中在能源、旅遊和休閑行業，將促使企業提取信貸額度。

如果政策制訂者不能幫助彌補該缺口，美國企業可能會削減約9,000億美元的資本支出，股票回購和併購交易方面的支出將減少6,000億美元，此外還會實施裁員計劃，部分公司有機會違約。

報告指出，信貸市場預計美國企業債和槓桿貸款的損失約為8,500億美元，雖然小過金融海嘯期間的損失，但仍將導致放貸人撤回貸款。

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