減價實錄：新圍苑兩房戶削廿萬沽
2020年03月21日 14:27
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祥益地產高級客戶經理陳秀春表示，屯門居屋新圍苑D座高層8室，實用面積401方呎，兩房一廳，原業主累減20萬港元，直至近日獲一名外區客垂青購入，以420萬元(自由市場價)購入作自住，以實用呎價計算為10,474元，屬市場價成交。
原業主於2016年以約273萬元(自由市場價)購入，持貨3年多，轉手帳面獲利約147萬元。
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