新冠肺炎：波音暫停派息　CEO主席放棄薪酬

新冠肺炎嚴重衝擊航空業，加上737 Max意外後今年起停產，波音公司周五(20日)宣布暫停派發股息，以保留更多現金。

波音去年派息46億美元，據悉公司正尋求華府向公司及整個航天工業援助600億美元。波音亦會延長去年4月起暫停回購股份計劃的期限

此外，波音行政總裁David Calhoun及主席Larry Kellner將放棄今年餘下日子的薪酬。

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