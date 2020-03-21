二手成交：柏景灣兩房戶11年升值近兩倍

2020年03月21日 16:30
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    世紀21家天下物業分行經理黎振傑表示，大角咀柏景灣9座低層G室，實用面積466方呎，兩房間隔，望街景，以935萬港元成交，實用面積呎價20,064元。
    據了解，原業主於2009年4月以323萬元購入上址，持貨近11年至今沽售，帳面獲利612萬元離場，單位期內升值1.9倍。
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