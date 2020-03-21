高盛料美國次季經濟勁縮24% 較原先估計多4倍
2020年03月21日 17:26
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(Getty Images圖片)
新冠肺炎對全球經濟的衝擊史無前例，高盛周五(20日)大幅下調美國第2季經濟預測，料大幅萎縮24%，遠超過原先估計收縮5%，不但超越2008年金融海嘯，還比1958年首季衰退時的10%收縮幅度。
高盛經濟學家亦估計，截至周六(21)止一周的美國新申領失業救濟人數，將爆升至225萬人，遠多過前一周的28.1萬人。
其他華爾街大行近日亦紛紛下調美國經濟預測，其中，摩根大通周三(18日)料美國第2季收縮14%，比2008年第4季的8.4%收縮幅度惡劣。
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