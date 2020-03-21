【超市搶購潮】沃爾瑪向員工派錢42億　兼職都有份

新冠肺炎疫症蔓延觸發全球糧食和日用品搶購潮，令超市及一些大型零售商生意激增，但同時導致員工的工作量大增。美國最大零售商沃爾瑪日前宣布，將向員工派發5.5億美元(約42.9億港元)特別現金花紅，其中全職時薪員工獲300美元，兼職員工亦獲150美元，公司還會加快派發首季的花紅。

現時沃爾瑪在美國聘用150萬員工，表示會5月底前聘請15萬名臨時員工。

沃爾瑪的競爭對手Target亦宣布5月2日前提高員工時薪2美元，亦向負責食品及美容部門的員工每人派發介乎250至1,250美元花紅。

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