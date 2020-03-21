二手成交：煜明苑兩房綠表價510萬元獲承接

利嘉閣地產分行經理黃子超透露，將軍澳居屋煜明苑錄得3月首宗二手成交個宗，單位A座中層13室，實用面積約514方呎，兩房間隔，望內園景。是次由叫價540萬港元減至510萬元綠表價獲買家承接，當中減價30萬元或約6%，折合實用面積呎價約9,922元。

據悉，原業主2016年1月，以未補地價約310萬元買入上述物業。持貨4年，現轉手帳面獲利約200萬元，物業升值約65%。

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